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Belgia se confruntă cu cel mai grav incendiu de vegetaţie din ultimii 30 de ani

Incendii de vegetatie Belgia

Incendii de vegetatie Belgia

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 09:41
Sursărealitatea.net

Focul a izbucnit vineri după-amiază şi a ars până acum mai bine de 1.600 de hectare de teren din apropierea frontierei cu Germania.

Pompierii germani ajută de altfel la eforturile de stingere a focului încă de ieri seară.

Astăzi și Uniunea Europeană a mobilizat trei elicoptere și două bombardiere cu apă, a anunțat comisarul european pentru Pregătire și Gestionarea Crizelor, Hadja Lahbib, după ce Guvernul de la Bruxelles a solicitat asistență europeană.

Echipajele provind din Cehia, Suedia și Olanda.

Belgia nu este însă singura țară care se confruntă cu incendii de vegetație.

În Spania sunt active două focare și sunt mobilizați 600 de pompieri.

Și în Franța au ars în ultimele ore 1.600 de hectare de teren.

În Croația arde o pădure, dar focul este ținut sub control, iar în țara vecină Serbia, flăcările fac ravagii într-o rezervație naturală, situată la 50 de km de Belgrad.

Şi Grecia rămâne în alertă, riscul de incendii este crescut și din cauza vântului care bate cu putere în multe regiuni.

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