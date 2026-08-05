Sanatate· 1 min citire

Raed Arafat le cere românilor să se pregătească pentru pene de curent. Ce trebuie să conțină kitul de urgență

Raed Arafat

Raed Arafat

Scris deStoica Marian
Publicat5 aug. 2026, 12:53
Sursărealitatea.net

Românii sunt îndemnați să fie pregătiți pentru eventuale întreruperi de curent. Avertismentul vine în contextul caniculei și al consumului mare de energie. Șeful DSU, Raed Arafat, recomandă ca fiecare gospodărie să aibă un kit minim de urgență. Acesta trebuie să conțină apă, alimente și obiecte care pot fi folosite atunci când electricitatea este oprită, conform Realitatea PLUS.

Kitul recomandat pentru penele de curent.

Din casele românilor nu trebuie să lipsească apa potabilă. Sunt necesare și alimente neperisabile, care pot fi consumate fără preparare. Kitul trebuie să conțină o lanternă și baterii de rezervă. Un acumulator extern poate fi folosit pentru încărcarea telefonului mobil. Telefonul trebuie păstrat încărcat pentru a putea fi folosit în caz de urgență. În locuință este util și un radio care funcționează cu baterii. Medicamentele esențiale trebuie ținute la îndemână. Oamenii trebuie să aibă și alte surse de iluminat de rezervă.

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