Alertă epidemiologică în România! Peste 86.000 de infecții respiratorii într-o săptămână
Alertă epidemiologică în România!
Peste 86.000 de infecții respiratorii în România într-o săptămână. Cazurile de gripă au crescut cu 88%, iar trei persoane au murit de la începutul sezonului.
Numărul infecțiilor respiratorii este în creștere accelerată în România, iar cele mai recente date publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) arată o intensificare a îmbolnăvirilor în apropierea sezonului rece. Peste 86.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate într-o singură săptămână, iar numărul cazurilor de gripă clinică a crescut cu aproape 90% față de intervalul precedent.
Potrivit raportului INSP, în perioada 16–22 noiembrie 2026 au fost înregistrate 86.641 de cazuri de infecții respiratorii, care includ gripa clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare și pneumoniile. Totodată, autoritățile sanitare au raportat trei decese confirmate cu virus gripal de la începutul actualului sezon.
Peste 86.000 de infecții respiratorii într-o singură săptămână. Creștere de peste 15%
Datele Institutului Național de Sănătate Publică indică o creștere semnificativă a numărului de îmbolnăviri în perioada analizată.
În săptămâna 16–22 noiembrie au fost raportate 86.641 de cazuri de infecții respiratorii la nivel național, cu 15,3% mai multe decât în săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 75.135 de cazuri.
Comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent, când autoritățile au raportat 80.036 de îmbolnăviri, creșterea este de 8,3%.
Cu toate acestea, numărul total al infecțiilor respiratorii rămâne cu 4,3% sub media calculată pentru sezoanele 2018–2025, fără anii pandemici, care este de 90.550 de cazuri.
Statisticile includ trei categorii importante de afecțiuni: gripa clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumoniile.
Cazurile de gripă aproape s-au dublat într-o singură săptămână
Cea mai importantă evoluție din raportul INSP este cea referitoare la îmbolnăvirile de gripă clinică.
În intervalul 16–22 noiembrie au fost raportate 730 de cazuri la nivel național, față de 388 în săptămâna anterioară.
Creșterea este de aproximativ 88%, ceea ce înseamnă că numărul cazurilor aproape s-a dublat într-un interval de numai șapte zile.
Totuși, comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, când au fost înregistrate 749 de cazuri de gripă clinică, nivelul actual este ușor mai redus.
În perioada analizată au fost confirmate prin analize de laborator 33 de cazuri de gripă:
2 cazuri cu virus gripal A(H1);
30 de cazuri cu virus gripal A nesubtipat;
un caz cu virus gripal netipat.
Specialiștii monitorizează evoluția circulației virusurilor gripale, în contextul creșterii numărului de îmbolnăviri la nivel național.
Trei persoane au murit din cauza gripei de la începutul sezonului
Potrivit INSP, în săptămâna 16–22 noiembrie nu a fost raportat niciun deces nou confirmat cu virus gripal.
Bilanțul total al sezonului gripal a ajuns însă la trei decese.
Dintre acestea, două au fost asociate virusului gripal de tip A, subtip H1, iar unul virusului gripal A nesubtipat.
De la începutul sezonului, au fost confirmate prin analize de laborator 76 de cazuri de gripă.
Distribuția acestora este următoarea:
15 cazuri cu virus gripal A(H1);
50 de cazuri cu virus gripal A nesubtipat;
7 cazuri cu virus gripal netipat;
2 cazuri cu virus gripal B;
2 cazuri de coinfecție cu virusuri gripale A și B.
Peste un milion de români s-au vaccinat antigripal
În paralel cu creșterea numărului de infecții respiratorii, campania de vaccinare antigripală continuă la nivel național.
Conform datelor din Registrul Electronic Național de Vaccinări, până la 22 noiembrie 2026 au fost înregistrate 1.028.444 de vaccinări antigripale.
Dintre acestea, 1.006.597 au fost realizate în cazul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 7.864 de administrări au fost efectuate în farmaciile comunitare autorizate.
Datele arată o creștere a numărului de îmbolnăviri respiratorii și o accelerare a cazurilor de gripă clinică față de săptămâna precedentă.
Chiar dacă numărul total al infecțiilor respiratorii se menține sub media sezonieră din anii anteriori, evoluția gripei rămâne un indicator important de urmărit în perioada următoare, odată cu apropierea lunilor de iarnă.
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