Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat miercuri seară, în direct la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS, un apel public către managerii de spitale și șefii de secție să raporteze corect și transparent toate infecțiile nosocomiale. Oficialul a subliniat că o creștere a numărului de cazuri raportate nu reprezintă neapărat o problemă, ci poate însemna că infecțiile sunt depistate la timp și că se iau măsuri pentru prevenirea focarelor.
Alexandru Rogobete, către managerii de spitale: ”Raportați infecțiile nosocomiale reale”
Am făcut anul trecut multe reglementări legislative favorabile unităților sanitare în mai multe zone. În primul rând le cer public tuturor manageri, șefi de secție, nu contează, să raporteze infecțiile nosocomiale reale, așa cum sunt ele. O raportare crescută nu înseamnă neapărat că e o problemă, îi felicit, pentru că înseamnă că recunosc infecțiile din timp și opresc extinderea și realizarea de focare. Asta e problema, de fapt
a declarat Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătății a transmis că, în acest an, a fost derulat un program național de masterclass-uri, cursuri și workshop-uri regionale, destinat instruirii periodice a personalului medical pentru monitorizarea și prevenirea răspândirii infecțiilor nosocomiale.
Pe lângă modificări legislative, anul ăsta am făcut cursuri peste vară, un program...un program național de masterclass-uri de-astea, cursuri, workshop-uri, dacă doriți, în care personalul medical din ATI, asistente medicale, doctori, infirmiere, au participat la cursuri regionale pentru a fi instruiți periodic despre cum să monitorizeze și să controleze extinderea infecțiilor nosocomiale
a mai spus oficialul.
Program național de finanțare pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale
Totodată, Alexandru Rogobete a anunțat că, din ianuarie, Ministerul Sănătății va lansa programul „Acțiuni Prioritare IAM”, prin care spitalele vor primi finanțare directă pentru achiziția echipamentelor de protecție, dezinfectanților și consumabilelor necesare prevenirii și combaterii infecțiilor asociate actului medical.
Și din ianuarie am înființat un program nou, pe principiul acțiunilor prioritare, cum avem la ATI, de exemplu, un program care se va numi Acțiuni Prioritare IAM, adică infecții asociate activității medicale, prin care Ministerul Sănătății va finanța direct spitalele pentru echipamente de protecție, dezinfectanți, consumabile și așa mai departe, astfel încât să le putem controla
a transmis ministrul PSD.
Ministrul Sănătății, apel public către pacienți și aparținători: ”În spital nu se intră ca în gară!”
Ministrul Sănătății a lansat un apel public către pacienți și aparținători să respecte regulile de acces în spitale, pentru a preveni răspândirea infecțiilor nosocomiale.
Mai fac un apel public și la pacienți și la parteneri, pentru că responsabilitatea este de toate părțile. S-au supărat pe mine când am spus că în spital nu se intră ca în gară. Nu se intră ca în gară. În spital intri într-un interval stabilit de spital, intri doar dacă te echipezi. Au fost scandaluri uriașe pe la intrările în spital, că nu voiau să-și pună hălățelul acela sau că nu voiau să se dezinfecteze pe mâini. Adică aici e o responsabilitate de ambele părți și asta trebuie respectată de toată lumea
a conchis ministrul PSD.