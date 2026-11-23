Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne amintim uneori mirosuri de acum zeci de ani?
Publicat23 nov. 2026, 10:49
Actualizat23 nov. 2026, 10:50
De ce un simplu miros de parfum, de pâine proaspătă sau de ploaie pe pământul cald ne poate întoarce, în doar câteva secunde, în copilărie? Mirosurile au o legătură specială cu memoria și emoțiile, iar unele amintiri pot rămâne vii chiar și după zeci de ani. Aflăm la „Realitatea Medicală”, cu Nicole Păcuraru, cum reușește creierul să transforme un miros într-o călătorie neașteptată în trecut.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News