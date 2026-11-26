Publicat 26 nov. 2026, 16:08 Sursă realitatea.net

Laura Vicol lansează un atac la adresa liderului AUR, George Simion, după declarațiile făcute de acesta în fața susținătorilor prezenți la Parchetul General. Fosta deputată îl acuză că lansează afirmații false despre ea și anunță că intenționează să depună plângere penală. Într-o nouă reacție publică, Vicol îi cere lui Simion să ofere explicații despre modul în care partidul său cheltuiește subvenția primită de la bugetul de stat și solicită Parchetului General să investigheze integral dosarul Nordis, inclusiv faptele pe care susține că le reclamă de aproape doi ani.

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