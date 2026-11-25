Donald Trump se întâlnește cu Mark Rutte în Florida. Întâlnirea secretarului general al NATO cu președintele SUA vine într-un moment în care Europa a făcut presiuni pentru a fi inclusă în discuțiile susținute de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Jurnalista Ana maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoarea emisiunii "Miza Zilei", a analizat semnificația acestei întâlniri de gradul zero.
Întâlnirea cu Mark Rutte vine într-un moment în care Europa este împărțită. O parte dintre liderii europeni au criticat apropierea de Kremlin. Rutte a ales altă linie, a spus că este important ca liderii să se întâlnească și a lăudat eforturile președintelui american pentru pace, devenind astfel omul care traduce limbajul Europei către Washington și al Washingtonului pentru Europa.
Pe masă sunt trei întrebări mari: prima, ce garanții primește Ucraina? Washingtonul spune că ia în calcul garanții de tip NATO în anumite condiții, Moscova le respinge. A doua, ce loc va avea Europa la negocieri, acum că Putin a spus public pentru prima dată că este dispus să-i accepte pe europeni la masă? A treia, cea mai importantă pentru noi: câte trupe americane rămân în Europa?
Revizuirea de șase luni a prezenței militare americane pe continent, anunțată în vară, se apropie de final. Așadar, pentru România, care gestionează împreună cu NATO incidentele din Marea Neagră, răspunsul contează enorm.
Rutte nu va face declarații pentru presă, așa că primele semnale vor veni cel mai probabil chiar de la președintele Trump, a transmis jurnalista Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă.