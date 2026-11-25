Publicat 25 nov. 2026, 13:09 Sursă realitatea.net

Donald Trump se întâlnește cu Mark Rutte în Florida. Întâlnirea secretarului general al NATO cu președintele SUA vine într-un moment în care Europa a făcut presiuni pentru a fi inclusă în discuțiile susținute de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Jurnalista Ana maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoarea emisiunii "Miza Zilei", a analizat semnificația acestei întâlniri de gradul zero.

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