Ramona Lovin (deputat AUR): „Incident tehnic sau selecție pe ușa din spate? Oana Țoiu anulează sute de interviuri de angajare în structurile MAE și ridică suspiciuni grave”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 apr. 2026, 13:18

„Ministerul Afacerilor Externe anulează concursuri de angajare după ce candidații au trecut deja prin etape de selecție, inclusiv interviuri, invocând un așa-zis „incident tehnic”.

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