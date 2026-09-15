Nicușor Dan, criticat dur de un procuror CSM după declarațiile despre marea corupție: „Nu mai e nimeni corupt”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 16:31

Președintele Nicușor Dan este criticat dur de procurorul Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, după o declarație făcută despre lipsa cazurilor de mare corupție relatate de presă în ultimul an.

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