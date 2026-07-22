Grindeanu a dat cărțile pe față: ‘Butonul’ echipei Bolojan–USR nu e în țară. Este în zona Bruxelles-ului

Publicat 22 iul. 2026, 22:07 Actualizat 23 iul. 2026, 08:17 Sursă Realitatea PLUS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut declarații explozive, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, în dialogul cu Anca Alexandrescu. Liderul social-democrat a recunoscut că, în opinia sa, echipa Bolojan–USR primește indicații din afara țării și tocmai de aceea s-ar opune măsurilor care ar veni în sprijinul românilor. De asemenea, Grindeanu a recunoscut că a greșit acceptând, încă de la început, ca PSD să formeze o coaliție cu PNL, condus de Ilie Bolojan.

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