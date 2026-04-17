Gheorghe Piperea (europarlamentar AUR/ECR):„Europa mai are la dispoziție doar timp de 6 săptămâni carburant pentru avion (kerosen). Impactul asupra circulației românilor și asupra turismului va fi crunt”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 apr. 2026, 14:35

„Oficial, Europa mai are la dispoziție timp de doar 6 săptămâni carburant pentru avion (kerosen). Se așteaptă anulări de zboruri. Impactul asupra circulației românilor care lucrează sau studiază în străinătate și asupra turismului va fi crunt. Întrucât și carburantul pentru transport rutier este scump și devine rar, există riscul unui lockdown în transporturi, poate mai rău decât cel din pandemie.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Gheorghe Piperea AURPiperea