Clubul de Presă condamnă ferm agresarea echipei Realitatea PLUS și solicită identificarea și sancționarea agresorilor

Publicat 15 sept. 2026, 21:49 Sursă Realitatea.Net

Clubul de Presă condamnă cu maximă fermitate actele de violență îndreptate împotriva jurnaliștilor Realitatea PLUS în timpul protestului desfășurat în Piața Victoriei și consideră inacceptabil orice atac asupra reprezentanților presei aflați în exercitarea profesiei.

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