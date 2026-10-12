România printre cele mai ieftine piețe imobiliare din Europa

Publicat 12 oct. 2026, 15:01 Sursă ziare

România se află pe unul dintre ultimele locuri în clasamentul prețurilor imobiliare din Europa, cu un mediu de 1.917 euro/mp, înregistrând totuși cea mai mare creștere anuală din regiune.

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