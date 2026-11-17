Publicat 17 nov. 2026, 13:12 Sursă realitatea.net

Aproape 58% dintre români economisesc lunar, dar 73,1% nu ar putea acoperi cheltuieli neprevăzute de șase salarii. 12% au restanțe.

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