Aproape 6 din 10 români reușesc să economisească lunar
Bani economisiți
Aproape 58% dintre români economisesc lunar, dar 73,1% nu ar putea acoperi cheltuieli neprevăzute de șase salarii. 12% au restanțe.
Aproape 58% dintre români reușesc să pună bani deoparte într-o lună obișnuită, însă economiile sunt insuficiente pentru a le asigura siguranța financiară în cazul unor cheltuieli neprevăzute majore. Mai mult, 12% dintre respondenți au cel puțin o plată restantă, potrivit Barometrului Datoriilor 2026, realizat de Kantar România pentru KRUK România.
Datele cercetării arată o discrepanță între obiceiul de a economisi și capacitatea reală de a face față unei perioade dificile din punct de vedere financiar. Deși 57,9% dintre participanți spun că în gospodăria lor se economisește lunar, 73,1% declară că nu ar putea acoperi o cheltuială neprevăzută echivalentă cu șase salarii lunare.
Doar 26,9% dintre români consideră că ar avea suficiente resurse pentru a face față unei asemenea situații.
Câți bani pun românii deoparte în fiecare lună
În rândul celor care economisesc, suma mediană pusă deoparte într-o lună este de aproximativ 1.000 de lei. În schimb, valoarea medie a economiilor lunare a crescut de la circa 1.900 de lei în 2025 la 2.200 de lei în 2026.
Potrivit studiului, 31,1% dintre respondenți au economii care le-ar permite să își acopere cheltuielile pentru cel puțin șase luni.
Numerarul rămâne principala metodă de economisire, fiind menționat de 64,4% dintre persoanele care pun bani deoparte.
Există diferențe importante și în funcție de vârstă, educație și regiune. Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani economisesc lunar într-o proporție de 68,1%, în timp ce procentul ajunge la 73,1% în rândul persoanelor cu studii superioare.
În București-Ilfov, 68,6% dintre respondenți declară că economisesc, iar în mediul urban procentul este de 61%.
Situația financiară a românilor s-a fragilizat
Barometrul Datoriilor 2026 indică și o deteriorare a sustenabilității financiare. Indicele Sustenabilității Financiare a coborât la 50 de puncte, față de 52 în 2025 și 56 în 2024.
În același timp, ponderea persoanelor aflate într-o situație financiară fragilă a crescut de la 27,2% la 33,7%. La polul opus, procentul celor cu o bună sustenabilitate financiară a scăzut de la 33,4% la 28,1%.
Lipsa banilor este principalul motiv invocat de persoanele care nu reușesc să economisească. 83% dintre acestea spun că nu au resurse suficiente pentru a pune bani deoparte. Instabilitatea economică este menționată de 80,1%, iar cheltuielile care depășesc veniturile, de 78,1%.
12% dintre respondenți au cel puțin o datorie restantă
Studiul arată că 12% dintre români au cel puțin o plată restantă. Valoarea medie a restanțelor este sub 4.200 de lei, nivel similar celui înregistrat în 2025.
Cele mai mari restanțe sunt asociate creditelor bancare și împrumuturilor de la instituțiile financiare nebancare (IFN), unde media ajunge la aproximativ 5.800 de lei.
Împrumuturile de la cunoștințe au restanțe medii de aproape 5.700 de lei, în timp ce întârzierile la plata facturilor și serviciilor se ridică, în medie, la aproximativ 2.000 de lei.
Deși 72% dintre participanți își apreciază cunoștințele financiare ca fiind ridicate, 70,3% consideră că ar avea nevoie de o educație financiară mai bună. Totodată, 31,2% spun că nu își planifică niciodată bugetul personal sau familial.
Utilitățile și alimentele, principalele priorități de cheltuieli
În privința bugetului gospodăriilor, utilitățile și serviciile de bază reprezintă principala prioritate pentru 91,3% dintre respondenți. Alimentele sunt menționate de 85,5%, iar sănătatea ocupă locul al treilea, cu 75,4%.
Serviciile precum abonamentele, transportul, educația și activitățile de timp liber sunt indicate de 73,7% dintre participanți.
Plata datoriilor și a restanțelor se află pe locul al cincilea, fiind menționată de 71,6% dintre respondenți, în timp ce plata creditelor este o prioritate pentru 63,9%.
Cu toate acestea, 90,8% dintre români consideră că fiecare persoană are obligația morală de a-și achita datoriile la timp. Dintre persoanele care au restanțe, 35,9% spun că vor să le plătească din considerente de corectitudine și responsabilitate morală, iar 26% urmăresc să își recapete liniștea și să reducă stresul.
Barometrul Datoriilor 2026 a fost realizat de Kantar România pentru KRUK România pe un eșantion național reprezentativ de 1.002 persoane, femei și bărbați cu vârste între 18 și 65 de ani. Interviurile telefonice au fost desfășurate în perioada august–septembrie 2026.
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