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Economie· 1 min citire
Reînnoirea flotei naționale: TAROM a recepționat primul său Boeing 737 MAX
Aeronavă TAROM/ Profimedia
Publicat12 sept. 2026, 16:22
Actualizat12 sept. 2026, 22:23
Compania aeriană de stat face un prim pas important spre eficientizarea operațiunilor și modernizarea avioanelor din dotare.
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