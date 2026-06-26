Economie· 1 min citire

Cel mai mare producător auto european concediază peste 100.000 de angajați. Mai multe fabrici vor fi închise

Fabrică auto

Fabrică auto

Scris deStoica Marian
Publicat26 iun. 2026, 14:58
Sursărealitatea.net

Cel mai mare producător auto european se pregătește pentru una dintre cele mai drastice restructurări din istoria sa. Volkswagen intenționează să elimine 100.000 de locuri de muncă și să închidă patru fabrici din Germania, potrivit Bloomberg, într-un efort de a-și asigura viitorul într-o piață tot mai competitivă.

Directorul executiv Oliver Blume a prezentat planurile în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație de la începutul săptămânii. Propunerile urmează să fie prezentate oficial luna viitoare, după care vor urma negocieri complexe cu sindicatele și partenerii sociali.

Fabrici vizate de închidere

Planurile de restructurare vizează patru unități de producție din Germania:

  • Fabrica Audi din Neckarsulm

  • Fabrica VW din Hanovra

  • Fabrica VW din Zwickau

  • Fabrica VW din Emden

În plus, grupul analizează separarea fabricilor de componente de restul operațiunilor.

Presiuni din toate direcțiile

Decizia vine pe fondul unui context dificil: tarifele americane impuse importurilor auto și concurența în creștere din partea rivalilor asiatici și europeni au erodat serios poziția grupului german.

Compania, care deține și mărcile Porsche și Audi, are în prezent aproximativ 657.000 de angajați la nivel global.

Campania de restructurare își propune reducerea costurilor generale cu 11 miliarde de euro până la sfârșitul acestui deceniu, dublând țintele anterioare de reducere a personalului.

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