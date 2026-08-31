Benzinăriile, verificate de ANPC după scumpirile la pompă. Ce reguli trebuie să respecte operatorii

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controale la nivel național în benzinării, după creșterile de prețuri la carburanți.
Inspectorii au identificat deja mai multe stații care au majorat prețurile după ora 12:00, deși legislația permite o singură scumpire pe zi, înainte de această oră. Pentru astfel de abateri, amenzile pot ajunge la 500.000 de lei.
Benzinăriile, verificate de ANPC
Inspectorii verifică modul în care operatorii modifică prețurile la pompă, dar și nivelul adaosurilor comerciale.
Președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, a declarat că au fost descoperite deja numeroase situații în care prețurile au fost majorate după ora 12:00. Mai mulți operatori au fost sancționați în urma controalelor.
Ce prevede regula
În perioada în care se aplică actualele măsuri pentru piața carburanților, benzinăriile pot crește prețul o singură dată pe zi și numai până la ora 12:00.
În schimb, reducerile de preț pot fi făcute oricând și de mai multe ori în aceeași zi. Inspectorii verifică documentele și evidențele operatorilor pentru a stabili ora exactă la care a fost modificat prețul.
Amenzi de până la 500.000 de lei
Pentru majorarea prețului după ora 12:00, legea prevede amenzi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei.
ANPC precizează că, în cazul acestei legislații speciale, operatorii nu pot primi avertisment în locul amenzii și nu beneficiază de reducerea sancțiunii la jumătate din minim. Controalele continuă în benzinăriile din întreaga țară.
ANPC verifică și adaosurile
A doua etapă a verificărilor vizează adaosurile comerciale practicate de benzinării. Operatorii trebuie să raporteze datele pentru ultimele trei luni, iar ANPC le va compara cu nivelul mediu înregistrat de fiecare companie în 2025.
Autoritățile urmăresc astfel să stabilească dacă majorarea prețurilor la pompă a fost însoțită și de creșteri nejustificate ale adaosurilor comerciale.
Carburanții rămân scumpi
Verificările au loc într-un moment în care prețurile carburanților se mențin la un nivel ridicat. În București, la sfârșitul lunii august, benzina standard se apropia de 9,50 lei pe litru, iar motorina depășea 10 lei.
În paralel, autoritățile continuă să monitorizeze piața și evoluția prețurilor, în contextul mecanismului special introdus pentru perioada de criză de pe piața carburanților.