Analiză Economică : Gramul de aur a urcat la aproape 221 lei.

Temerile legate de evoluția pandemiei datorate noului coronavirus au dus la creșterea plasamentelor în active condiderate sigure.
Temerile legate de evoluția pandemiei datorate noului coronavirus au dus la creșterea plasamentelor în active condiderate sigure.
Uncia de aur a crescut pe piețele specializate la 1.576 – 1.585 dolari, apropiindu-se din nou de pragul de 1.600 dolari. În aceste condiții, inclusiv aprecierea monedei americane, prețul gramului de aur calculat de BNR a sărit de la 215,3851 la 220,9342 lei, nou maxim istoric. Precedentul record, de 218,2474 lei a fost atins în data de 8 ianuarie.
La rândul ei, moneda elvețiană a atins un nou maxim al ultimilor cinci ani, cursul ei urcând de la 4,4487 la 4,4707 lei, în timp ce pe piețele internaționale cotațiile au scăzut la 1,68 – 1,072 franci/euro.
Cursul euro acrescut ușor de la 4,7790 la 4,7798 lei, tranzacțiile realizându-se într-un culoar foarte îngust, 4,779 – 4,782 lei.
Media monedei americane a crescut de la 4,3101 la 4,3348 lei.
Cursul lirei sterline a continuat să crească pe fondul apropierii de data finalul săptămânii când Regatul Unit urmează să iasă din UE. Media a urcat de la a urcat de la 5,6586 la 5,6747 lei, cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni.
Nivelul lichidității din piața monetară a scăzut semnificativ, după ce la sfârșitul saptamânii trecute companiile și-au achitat impozitele și taxele la bugetul de stat. În aceste condiții, suma atrasă de BNR la operațiunea de tip repo realizată ieri a fost de doar 70 milioane lei.
Cu toate acestea nivelul indicilor ROBOR nu a cunoscut schimbri majore.
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la începutul săptămânii a 3,16%. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 3,26% iar cel la 12 luni a urcat de la 3,31 la 3,32%.
Monedele din regiune se depreciau larândul lor față de euro. Cea poloneză se tranzacționa între 4,254 și 4,273 zloți iar cea maghiară fluctua în culoarul 335,9 și 337,8 forinți.
Perechea euro/dolar cobora luni la 1,1015 – 1,1058 dolari.
Bitcoin creștea pe platformele specializate la 8.500 – 8.750 dolari.
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