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Actualitate· 2 min citire
Trump aruncă în aer summitul NATO! „Sunt supărat pe Alianță” și anunță blocarea relațiilor comerciale cu o țară aliată
Donald Trump
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut un discurs extrem de critic la summitul NATO de la Ankara, unde și-a exprimat nemulțumirea față de Alianță și a anunțat măsuri dure împotriva Spaniei, pe care a catalogat-o drept un partener neserios.
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