Repartizarea absolvenţilor de clasa a VIII-a la liceu este programată în zilele de 17 şi 18 august

Publicat 17 aug. 2026, 09:42 Sursă realitatea.net

Absolvenţii de clasa a VIII-a care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu vor afla luni și marți la ce unitate de învăţământ au fost repartizaţi.

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