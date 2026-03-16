Restricții de circulație pe Valea Oltului
Restricția este valabilă între Boița (SB) și Râmnicu Vâlcea (VL).
Restricție de circulație pe DN7, zona Văii Oltului, pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone.
Restricția este valabilă între Boița (SB) și Râmnicu Vâlcea (VL) începând de marți, 17 martie 2026 până luni, 15 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 – 17:30.
Autovehiculele de transport persoane sunt exceptate de la măsura impusă.
Interdicția este necesară pentru lucrări de montarea de plase și bariere de retenție pe versanți, în județul Vâlcea.
Rute ocolitoare pentru autovehiculele peste 7,5 t:
București → A3 → Ploiești → DN1A → Brașov → DN1 → Vestem
București → A1 → Pitești → DN7 → Râmnicu Vâlcea → DN67 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria
Respectați semnalizarea și indicațiile piloților de trafic pentru siguranța dvs.!
Citește și:
- 17:43 - O femeie din Craiova, păgubită de propriul iubit: i-a luat mașina, banii și bijuteriile, apoi a încercat să fugă din țară
- 17:15 - Mesaj oficial de la București după declarațiile Iranului: „România nu este parte a războiului”
- 16:40 - Întâlnire la Cotroceni pe tema energiei: Nicușor Dan a discutat cu șefii OMV Petrom despre prețurile carburanților și proiectul Neptun Deep
- 16:08 - Refuz surprinzător pentru Washington: un aliat puternic nu vrea să se implice în criza din Strâmtoarea Ormuz
Mai multe articole despre
