Prognoza ANM pentru 13 iulie – 10 august 2026: temperaturile scad în toată țara, apoi revine vremea mai caldă

Publicat 14 iul. 2026, 08:00 Sursă Realitatea.net

Meteorologii ANM au publicat prognoza pentru perioada 13 iulie - 10 august. Următoarele patru săptămâni vor aduce schimbări de temperatură de la un interval la altul. După câteva zile cu valori apropiate sau ușor peste normal, vremea se va răci spre finalul lunii iulie, iar începutul lui august va veni din nou cu temperaturi mai ridicate.

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