Grevă generală pe termen nelimitat în Sănătate. Sanitas acuză presiuni asupra angajaților: „Nu veți opri greva prin intimidare”

Angajații din Sănătate intră de marți, 28 iulie, în grevă generală pe termen nelimitat, nemulțumiți de noua lege a salarizării și de blocarea angajărilor în spitale. Cu o zi înainte de declanșarea protestului, Federația Sanitas acuză conducerile unor unități medicale că ar încerca să îi intimideze pe salariați și să afle cine intenționează să participe la grevă.
Sindicaliștii susțin că au primit informații din mai multe spitale potrivit cărora conducerile ar fi cerut liste cu numele angajaților care și-au exprimat acordul pentru protest, pentru a le suspenda contractele de muncă încă de luni.
„Semnarea pentru declanșarea grevei nu înseamnă că salariatul se află deja în grevă și nu justifică suspendarea anticipată a contractului individual de muncă”, au transmis reprezentanții Sanitas.
Sanitas: Contractele nu pot fi suspendate înainte de începerea grevei
Federația invocă Legea dialogului social și o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție din mai 2025, potrivit cărora suspendarea contractului de muncă se aplică doar pe durata participării efective la grevă.
Astfel, contractul unui angajat nu poate fi suspendat pentru un protest care încă nu a început, ci numai din momentul în care acesta încetează lucrul și pe perioada în care participă efectiv la acțiunea sindicală.
Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, le-a cerut conducerilor unităților sanitare să nu transforme procedurile administrative într-un mijloc de descurajare a protestului.
„Dreptul la grevă este un drept legal. Exercitarea lui nu poate fi transformată într-un motiv de amenințare, presiune sau intimidare. Nu veți opri greva prin intimidare!”, a transmis liderul sindical.
Serviciile esențiale vor fi asigurate
Sanitas precizează că greva nu este îndreptată împotriva pacienților și că, pe toată durata protestului, vor fi asigurate continuitatea asistenței medicale și serviciile esențiale.
Sindicaliștii promit că bolnavii nu vor fi lăsați fără îngrijirile de care au nevoie, însă avertizează că protestul va continua până când Guvernul va relua dialogul și va prezenta o variantă a legii salarizării negociată cu partenerii sociali.
Federația cere un proiect bazat pe echitate, transparență și recunoașterea muncii tuturor angajaților din sănătate și asistență socială.
Deficit de aproximativ 30.000 de angajați în sistem
Una dintre principalele revendicări este deblocarea angajărilor. Sanitas susține că necesarul de personal din sistemul public de sănătate a ajuns la peste 30.000 de posturi, în timp ce memorandumul aflat în circuitul Ministerului Finanțelor ar permite ocuparea a numai 7.621.
Sindicaliștii dau exemplul Spitalului „Marie Curie”, unde au fost aprobate 22 de posturi abia după criza apărută la secția ATI pentru nou-născuți.
„În spitale, deficitul de personal nu este un număr într-un tabel. Înseamnă ture tot mai greu de acoperit, suprasolicitare, epuizare și mai puțin timp pentru fiecare pacient”, avertizează Federația.
Sanitas cere și oprirea reducerilor de venituri prevăzute în actuala formă a legii salarizării. Potrivit sindicaliștilor, proiectul ar produce scăderi salariale pentru mai mult de jumătate dintre categoriile de angajați din sănătate și asistență socială.
Sindicaliștii acuză Guvernul că pune sistemul „sub asediu”
Federația susține că greva este rezultatul direct al refuzului autorităților de a ține cont de argumentele reprezentanților a aproximativ 100.000 de salariați.
Nemulțumirile sunt legate atât de noua lege a salarizării, cât și de planul de reducere cu 14.000 a numărului de paturi din spitale până în 2028 și de menținerea blocajului privind angajările.
„Pe 28 iulie nu facem grevă împotriva pacienților și nici împotriva spitalelor în care lucrăm. Facem grevă pentru ca aceste spitale să mai aibă oameni care să lucreze în ele. Facem grevă pentru că am ajuns la limită”, au transmis sindicaliștii.
Dispută în instanță pe proiectul legii salarizării
Curtea de Apel București a suspendat, la solicitarea Federației Sanitas, procedura privind proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Hotărârea poate fi atacată cu recurs.
Ministerul Muncii a anunțat că va contesta decizia și a susținut că nu pregătea un proiect care să intre direct în procedura legislativă, ci desfășura un proces de consultare pentru realizarea suportului tehnic.
Între timp, Ministerul Sănătății a anunțat că, în urma discuțiilor cu o parte dintre sindicate, au fost acceptate propuneri privind majorarea sporului pentru gărzile din structurile de urgență, revizuirea sporurilor pentru condiții periculoase și testarea unui sistem de salarizare bazat pe performanță.
Sanitas a refuzat însă participarea la aceste consultări, argumentând că dorește negocieri cu o instituție care are competența legală de a redacta și promova proiectul de lege.