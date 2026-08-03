Advertising
Actualitate· 2 min citire
Arad: Trafic în creştere şi măsuri de fluidizare în vestul ţării; mulţi români din Europa vin în concedii
Poliția de Frontieră
Publicat3 aug. 2026, 11:42
Sursărealitatea.net
Principalele drumuri din zona de vest a ţării sunt aglomerate în această perioadă, mai ales pe sensul de intrare în ţară, în contextul în care mulţi români stabiliţi în ţări europene vin acasă în luna august pentru petrecerea concediilor alături de familii, iar autorităţile au luat măsuri pentru fluidizare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:40 Miruţă: Stânca din apropierea braţului Bala a fost dislocată; s-au folosit 180 de kilograme de explozibil
- 11:33Salvamont România, 56 de apeluri de urgență în 24 de ore
- 11:29Cartel ALFA cere DNA și DIICOT să verifice modul în care au fost închise centralele pe cărbune
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News