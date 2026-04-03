Polițist din Medgidia, anchetat pentru viol și pornografie infantilă. Ar fi avut o relație cu o minoră
Un polițist în vârstă de 22 de ani din Medgidia este anchetat de procurori pentru acuzații grave, printre care viol și pornografie infantilă.
Investigația a fost declanșată după o sesizare anonimă, care indica faptul că agentul ar fi avut o relație cu o adolescentă de 16 ani.
Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la locuința suspectului, de unde au ridicat mai multe probe. Printre acestea se află și telefonul mobil al polițistului, în care ar fi fost descoperite imagini cu caracter explicit.
Potrivit unor surse din anchetă, relația dintre cei doi ar fi început în urmă cu aproximativ doi ani.
În prezent, polițistul este audiat, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru infracțiuni deosebit de grave. Ancheta este în desfășura
