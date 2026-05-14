Piedone, atac dur la Bolojan și șeful ANPC: „În județul Bihor sinecurile sunt la ele acasă” - VIDEO

Cristian Popescu Piedone a lansat la Realitatea Plus un atac virulent la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și a președintelui ANPC, Bekesi Csaba, acuzând că în județul Bihor „sinecurile sunt la ele acasă”, în timp ce șeful Guvernului „vede dincolo de gard, nu se uită în curtea proprie”.

Declarațiile vin în contextul în care președintele ANPC nu a dat curs solicitării liderului PSD, Sorin Grindeanu, de a-și prezenta demisia. Piedone susține că acesta, deși provine din rândurile PSD Bihor, ar fi loial în realitate premierului Bolojan, care l-ar fi „crescut” politic.

Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere de la toate personajele implicate, dar până la ora transmiterii acestei știri nu a primit răspuns.



