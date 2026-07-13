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Momente de groază într-o benzinărie din Brașov. O fetiță de 11 ani a fost sechestrată în toaleta pentru femei

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 16:53

Un tânăr de 23 de ani a fost arestat preventiv, după ce este acuzat că a lipsit ilegal de libertate o fetiță de 11 ani în toaleta unei benzinării din municipiul Brașov. Copila a reușit să strige după ajutor, iar suspectul a fugit înainte ca situația să degenereze.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 10 iulie, în jurul orei 20:40. Potrivit procurorilor, fata intrase în grupul sanitar destinat femeilor, în timp ce mama sa rămăsese lângă autoturism pentru a alimenta și pentru a avea grijă de bebelușul familiei.

Anchetatorii susțin că tânărul, care nu o cunoștea pe minoră, s-ar fi ascuns într-una dintre cabinele toaletei. În momentul în care copila a ieșit din cabină, acesta ar fi împins-o înapoi și i-ar fi blocat posibilitatea de a părăsi încăperea.

Conform informațiilor din dosar, fata a încercat în repetate rânduri să fugă, însă agresorul i-ar fi blocat accesul spre ieșire și ar fi încercat să o reducă la tăcere, acoperindu-i gura și cerându-i să nu facă zgomot. Minora a reușit totuși să strige după ajutor, iar bărbatul a părăsit în grabă locul.

În urma cercetărilor, suspectul a fost identificat și pus sub acuzare pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov au solicitat arestarea sa preventivă, iar instanța a admis cererea, dispunând plasarea acestuia în arest pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de faptele de care este acuzat tânărul.

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