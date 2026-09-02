Ministrul Apărării, tăcere după noul incident cu dronă. Un cioban din Vaslui a ajuns să smulgă singur firele dispozitivului exploziv

Un incident grav în județul Vaslui ridică noi semne de întrebare privind reacția autorităților. O dronă cu încărcătură explozivă a fost găsită pe un câmp de un cioban, care a umblat la dispozitiv înainte ca specialiștii să ajungă în zonă, conform Realitatea PLUS.
Ministrul Apărării nu a reacționat nici până la această oră după noul incident cu dronă din județul Vaslui, unde un cioban a găsit dispozitivul pe un câmp și i-a smuls singur firele înainte de sosirea autorităților. Specialiștii ajunși ulterior la fața locului au constatat că fragmentele aveau încărcătură explozivă, iar resturile au fost detonate controlat chiar în zona în care au fost descoperite.
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Incidentul s-a petrecut în apropierea localității Viișoara, aflată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Din fericire, nu au existat victime, însă cazul scoate din nou la lumină vulnerabilitatea unor astfel de situații, în condițiile în care primul care a intrat în contact cu dispozitivul a fost un localnic.
Ciobanul a găsit drona pe câmp și i-a smuls firele
Bărbatul a povestit că a observat pe câmp un obiect negru, cu aripi, fără să știe inițial despre ce este vorba. „Am văzut ceva negru, cu aripi, nu am văzut drona în viața mea” Ulterior, ciobanul a intervenit direct asupra dispozitivului și i-a smuls firele, fără să știe că acesta putea conține explozibil. Autoritățile au fost alertate, iar specialiștii ajunși la fața locului au securizat zona și au constatat că fragmentele aveau încărcătură explozivă. Drona a fost detonată controlat, fără incidente, chiar pe câmpul unde fusese găsită.
MApN detectase două ținte aeriene înainte de incident
Cu doar câteva ore înainte de descoperirea dronei, radarele Ministerului Apărării Naționale detectaseră două ținte aeriene la aproximativ 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, în Ucraina. Ulterior, în extravilanul localității Viișoara a fost identificat obiectul suspect, despre care urmează să se stabilească dacă este vorba despre o dronă civilă sau militară și dacă aceasta a intrat ilegal în spațiul aerian al României.
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Autoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica traseul aparatului, tipul acestuia și împrejurările în care a ajuns pe teritoriul României.
Nicio reacție de la ministrul Apărării
Până în acest moment, ministrul Apărării nu a oferit o reacție publică după incident, deși dispozitivul găsit de localnic avea încărcătură explozivă și fusese manipulat înainte de sosirea echipelor specializate.