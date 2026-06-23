Actualitate· 1 min citire

Intervenție cu focuri de armă în Capitală: polițiști atacați de un agresor înarmat

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 11:28

Polițiștii din Capitală au fost nevoiți să facă uz de armă marți dimineață, în Sectorul 2, după ce au fost atacați cu un cuțit de un tânăr implicat într-un incident violent în familie.

Intervenția a fost declanșată în urma unui apel la 112, efectuat de tatăl acestuia, care a reclamat că a fost înjunghiat de propriul fiu.

„La data de 23 iunie 2026, în jurul orei 07.15, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin sistemul 112, cu privire la faptul că un bărbat prezintă o plagă înjunghiată. Echipajele de poliţie s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Din primele verificări a rezultat faptul că acesta şi-ar fi agresat tatăl cu două obiecte tăietoare-înţepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului şi capului”, au transmis autoritățile. În momentul intervenției, tânărul a devenit agresiv și ar fi atacat polițiștii cu cele două cuțite pe care le avea asupra sa.

Agenții l-au somat să renunțe la armă, însă, în urma escaladării situației, au fost nevoiți să intervină folosind armamentul din dotare pentru a-l opri pe agresor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

politie

Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe