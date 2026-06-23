Advertising
Actualitate· 1 min citire
Doi români, expulzați din Elveția după o fraudă de sute de mii de franci: schema „accidentelor de muncă”
Elveția
Un cuplu de români a fost condamnat în Elveția după ce ar fi pus la punct, timp de patru ani, o schemă prin care au fraudat sistemul de asigurări sociale și mai multe companii de asigurări, obținând ilegal sute de mii de franci elvețieni.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:02România așteaptă răspunsuri de la Kiev după drona autodetonată în Portul Constanța: termenul expiră astăzi
- 08:31Bărbat din Alba, reținut după ce și-ar fi stropit partenera cu benzină. Polițiștii au găsit arme ilegale în locuință
- 08:20O femeie din Anglia și-a recuperat datoria de 7.000 de lire cu ajutorul unui „avocat AI”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News