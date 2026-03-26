ANM: Avertizări de vânt puternic, pentru regiuni din centrul și sudul țării

Sursă: realitatea.net

Meteorologii au emis, joi, mai multe avertizări de vânt putermic, fiind vizate zonele montane, dar şi sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi Transilvaniei şi sud-vestul Dobrogei.

În zonele înalte, rafalele pot ajunge la 100 de kilometri la oră, în timp ce în zonele joase se vor înregistra frecvent 50-70 de kilometri la oră.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, joi, la ora 12:00, intră în vigoare informarea de vânt puternic şi precipitaţii.

”Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crişana, Moldova şi sudul Transilvaniei şi noaptea îndeosebi în Oltenia şi Muntenia, iar vineri (27 martie) şi sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 45...55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h”, anunţă ANM.

De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile.

La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpaţii Meridionali apoi şi în restul zonelor montane va ninge şi se va depune strat de zăpadă, local consistent şi va fi viscol.

”Până la sfârşitul intervalului (luni, ora 10.00 – n.r.) se vor acumula cantităţi de apă de 20...25 l/mp şi local de peste 40...60 l/mp, cu precădere în sud-vestul şi sudul ţării, precum şi în zonele montane. Ploile vor avea şi caracter de aversă, iar în sud izolat vor fi descărcări electrice”, precizează meteorologii.

Un cod galben este valabil pentru intervalul 26 martie (ora 12:00) – 27 martie (ora 5:00). În sudul Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor atinge 90...100 km/h.

O altă avertizare vizează intervalul 27 martie (ora 5:00) – 27 martie (ora 22:00). ”În sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi Transilvaniei şi în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor atinge 90...100 km/h”, anunţă meteorologii.

O altă avertizare cod galben a fost emisă pentru intervalul 27 martie (ora 5:00) – 27 martie (ora 22:00), când, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj şi Gorj vor fi precipitaţii însemnate cantitativ şi se vor acumula local 20...30 l/mp. Va ploua, iar în vestul Carpaţilor Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, va ninge viscolit şi se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm.