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Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în șase județe din țară, până marți dimineață
FOTO: Arhivă
Publicat13 iul. 2026, 12:12
Actualizat13 iul. 2026, 12:18
SursăRealitatea.Net
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până marți dimineață, pentru râuri din șase județe ale țării.
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