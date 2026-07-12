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Accident cu ATV-ul în Alba. Doi tineri au ajuns la spital după ce s-au răsturnat în zona Piatra Craivii

Ambulanță/ Arhivă foto

Ambulanță/ Arhivă foto

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat12 iul. 2026, 16:28
SursăRealitatea.Net

Doi tineri, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost transportați la spital duminică după-amiază, după ce au fost implicați într-un accident cu ATV-ul în zona turistică Piatra Craivii, din județul Alba. Ambele victime erau conștiente în momentul preluării de către echipajele medicale.

Accidentul s-a produs duminică după-amiază, în zona turistică Piatra Craivii, după ce un ATV în care se aflau doi tineri a fost implicat într-un incident rutier. În urma evenimentului rutier, atât conducătorul vehiculului, un tânăr de 26 de ani, cât și pasagerul său, în vârstă de 29 de ani, ambii din Alba Iulia, au fost răniți.

Cele două victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Alba pentru îngrijiri și investigații. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, acestea erau conștiente și cooperante în momentul intervenției.

Poliția cercetează cauzele accidentului

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul din zona Piatra Craivii. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind cauza producerii evenimentului sau dacă în incident au fost implicate și alte vehicule.

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