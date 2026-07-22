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Florian Coldea, în noi ipostaze revoltătoare. După aterizarea pe aeroportul din București, fostul general nu a reușit să scape de întrebările Alessiei Păcuraru

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat22 iul. 2026, 20:55
Actualizat22 iul. 2026, 21:00
SursăRealitate Plus

Noi imagini revoltătoare cu Florian Coldea. După aterizarea pe aeroportul din București, fostul general nu a reușit să scape de întrebările Alessiei Păcuraru. Totul după ce, înaintea decolării de la Nisa, generalul (r) a încercat să îi smulgă telefonul jurnalistei Realitatea Plus, pentru că aceasta a încercat să îl filmeze.”

Florian Coldea a încercat să scape de întrebările Alessiei Păcuraru și la sosirea pe Aeroportul Otopeni. Fostul adjunct al SRI a fugit prin terminal, a schimbat banda de bagaje și a ieșit pe o altă ieșire, iar în final a plecat cu un taxi.

Declarația Alessiei Păcuraru

„Totul s-a petrecut pe aeroportul din Nisa, în zona terminalelor, în zona de lounge, unde l-am văzut pe domnul Coldea și bineînțeles nu am ezitat, că așa cum îmi stă în fire de fiecare dată, să merg să-l întreb, să îi pun anumite întrebări pertinente despre situația domniei sale, având în vedere că eram într-un spațiu public și eram în calitate de persoană publică, de jurnalist, acolo.

A părut destul de neliniștit, nu știu ce i-a cauzat acest tremur interior, această neliniște, căci am mers cu întrebări pertinente la domnia sa, având în vedere că nu s-a mai prezentat în fața judecătorilor.

Și cam 10-15 minute a fost un act care pe mine m-a șocat de agresiune, încercând să mă împingă, să plece cu telefonul meu, bunul meu personal cu care-l filmasem, având în vedere că era nedumerit de ceea ce se întâmplă, deranjat. M-am dus să cer un punct de vedere în acest caz, iar ulterior mi-a spus ca să șterg aceste filmulețe, filmulețe.”

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