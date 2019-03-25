Caută articole
26 sept. 2019, 13:32
Actualitate
Albaiulian depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice
21 aug. 2019, 11:09
Actualitate
Bărbat din Ocna Mureș prins băut la volan
30 iul. 2019, 13:35
Actualitate
Albaiulian depistat sub influența băuturilor alcoolice
19 iul. 2019, 10:39
Actualitate
Tânăr din Sfoartea prins băut la volan
19 iul. 2019, 10:37
Actualitate
Bărbat din județul Cluj prins conducând beat prin Câmpeni
4 iul. 2019, 12:43
Actualitate
Șofer din Sântimbru prins băut la volan
20 iun. 2019, 11:46
Actualitate
Detector de metale confiscat de poliţiştii din Aiud
18 iun. 2019, 13:12
Actualitate
Autoturism urmărit de autorităţile italiene, depistat în Sebeș
7 iun. 2019, 13:37
Actualitate
Urmărit internațional prins la Blaj
28 mai 2019, 10:19
Actualitate
Tractorist prins băut la volan
27 mai 2019, 11:52
Actualitate
Tânăr din Șona depistat sub influența alcoolului
22 mai 2019, 12:14
Actualitate
Aiudean prins în timp ce conducea sub influența alcoolului
16 mai 2019, 14:35
Actualitate
Bărbat din Turda prins conducând beat în Ocna Mureș
15 mai 2019, 13:17
Actualitate
Urmărit internaţional depistat la Ciuruleasa
24 apr. 2019, 11:19
Actualitate
Cugirean prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
18 apr. 2019, 12:29
Actualitate
Albaiulian prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
17 apr. 2019, 12:56
Actualitate
Bărbat din Săsciori trimis la pușcăria din Aiud
17 apr. 2019, 12:49
Actualitate
Comerciant ambulant din Mureș sancţionat de poliţiştii din Sebeş
17 apr. 2019, 12:35
Actualitate
Urmărit internațional depistat la Sebeș
15 apr. 2019, 15:00
Actualitate
Bărbat din Ciugud prins beat la volan
15 apr. 2019, 14:53
Actualitate
Tânăr din Valea Lungă prins fără permis
15 apr. 2019, 14:49
Actualitate
Sebeșan depistat conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
11 apr. 2019, 14:10
Actualitate
Aiudean depistat sub influenţa băuturilor alcoolice
10 apr. 2019, 15:45
Actualitate
Bucureștean prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
8 apr. 2019, 17:31
Actualitate
Sebeșan prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
8 apr. 2019, 17:27
Actualitate
La volan fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice
4 apr. 2019, 11:20
Actualitate
Aiudean prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
29 mar. 2019, 11:03
Actualitate
Bărbat din Stremț prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
26 mar. 2019, 15:46
Actualitate
Bărbat din Cetatea de Baltă prins beat la volan
25 mar. 2019, 12:23
Actualitate
Bărbat din Blaj depistat beat la volan
