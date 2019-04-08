Caută articole
Articole cu eticheta "baut"
16 aug. 2022, 08:51
Actualitate
Ce se întâmplă dacă bei borş. Puţină lume ştie, însă acest produs...
24 dec. 2021, 12:11
Actualitate
De ce NU este bine să bei ţuică pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului - efectul, de neimaginat!
25 nov. 2020, 18:34
Actualitate
Depistat la volan sub influența băuturilor alcoolice
6 iul. 2020, 16:07
Actualitate
A băut bine, a furat o mașină și a condus-o într-un cap de pod
17 oct. 2019, 14:11
Actualitate
Bărbat din Crăciunelu de Jos prins conducând beat prin Blaj
26 sept. 2019, 13:32
Actualitate
Albaiulian depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice
23 sept. 2019, 13:10
Actualitate
Cugirean prins băut la volan în Alba Iulia
10 sept. 2019, 12:49
Actualitate
Bărbat din Cugir arestat preventiv
2 sept. 2019, 13:56
Actualitate
Șoferi cercetați pentru conducere sub influența alcoolului sau fără permis
23 aug. 2019, 12:12
Actualitate
Un șofer băut a lovit o minoră pe trecerea de pietoni
2 aug. 2019, 11:55
Actualitate
Albaiulian prins conducând sub influența alcoolului
1 aug. 2019, 11:41
Actualitate
Tânăr din Bucerdea Grânoasă prins beat la volan
30 iul. 2019, 13:35
Actualitate
Albaiulian depistat sub influența băuturilor alcoolice
24 iul. 2019, 10:33
Actualitate
Teribilismul adolescentin! Ce-a putut să facă un minor de 15 ani
22 iul. 2019, 14:28
Actualitate
Șoferi prinși în weekend la volan sub influența alcoolului
19 iul. 2019, 10:39
Actualitate
Tânăr din Sfoartea prins băut la volan
19 iul. 2019, 10:37
Actualitate
Bărbat din județul Cluj prins conducând beat prin Câmpeni
11 iul. 2019, 14:01
Actualitate
Teribilismul adolescentin! Ce-a putut să facă un minor de 16 ani
28 mai 2019, 10:19
Actualitate
Tractorist prins băut la volan
27 mai 2019, 11:52
Actualitate
Tânăr din Șona depistat sub influența alcoolului
27 mai 2019, 11:43
Actualitate
Bărbat din Vințu de Jos prins conducând beat prin Alba Iulia
14 mai 2019, 12:31
Actualitate
Un șofer beat a ratat parcarea și a lovit un autoturism
24 apr. 2019, 11:19
Actualitate
Cugirean prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
15 apr. 2019, 15:00
Actualitate
Bărbat din Ciugud prins beat la volan
15 apr. 2019, 14:57
Actualitate
A condus tractorul cu alcool “la bord”
15 apr. 2019, 14:49
Actualitate
Sebeșan depistat conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
11 apr. 2019, 14:10
Actualitate
Aiudean depistat sub influenţa băuturilor alcoolice
10 apr. 2019, 15:45
Actualitate
Bucureștean prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
9 apr. 2019, 12:19
Actualitate
Bărbat din comuna Roşia Montană prins beat la volan
8 apr. 2019, 17:31
Actualitate
Sebeșan prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice
