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Volei masculin: Arcada Galaţi s-a calificat în premieră în grupele Ligii Campionilor

Volei masculin: Arcada Galaţi s-a calificat în premieră în grupele Ligii Campionilor

Volei masculin: Arcada Galaţi s-a calificat în premieră în grupele Ligii Campionilor

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 12 nov. 2023, 20:29

Roland Gergye, cu 12 puncte, a fost cel mai bun jucător

CSM Arcada Galaţi s-a calificat în premieră în grupele Ligii Campionilor la volei masculin, deşi a fost învinsă de formaţia greacă Olympiakos Pireu cu scorul de 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 28-26), duminică, în ultimul meci din Grupa a VI-a din turul al doilea preliminar, ale cărei meciuri au fost găzduite de Sala Sporturilor Dunărea din Galaţi.

Arcada, care s-a înclinat după o oră şi 43 de minute, însă era calificată după primul set, adjudecat cu 25-22. Gălăţenii veneau după două victorii, cu SC Prometei Dnipro şi Neftohimik Burgas.

Roland Gergye, cu 12 puncte, a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Sergiu Stancu.

De la Olympiakos s-au remarcat Toncek Stern (14 puncte) şi Spyridon Chandrinos (12).

Meciul s-a desfăşurat în faţa a 1.500 de spectatori şi a fost arbitrat de ungurul Tibor Halasz şi de elveţianul Vladimir Simonovic.

În celălalt meci jucat duminică la Galaţi, Prometei a dispus de Neftohimik cu 3-1.

Olympiakos a câştigat grupa, cu trei victorii, urmată de Arcada, două victorii (6 puncte), Prometei, cu o victorie, şi Neftohimik (0 puncte).

În grupele competiţiei vor accede câştigătoarele celor două grupe din această fază, precum şi cea mai bună echipă clasată pe locul secund.

Arcada va evolua în Grupa E, alături de italienii de la Cucine Lube Civitanova, belgienii de la Greenyard Maaseik şi cehii de la Lvi Praga.

AGERPRES 

Sursa foto: C.S. Arcada Galati/Facebook

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