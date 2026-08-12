Europenele de natație: 2 români, în semifinalele probei de 100 m fluture

Publicat 12 aug. 2026, 14:53 Actualizat 12 aug. 2026, 14:54 Sursă realitatea.net

La Campionatele Europene de Natație de la Paris, Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat miercuri, în semifinalele probei de 100 m fluture.

Distribuie articolul