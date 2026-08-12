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Sport· 1 min citire
Europenele de natație: 2 români, în semifinalele probei de 100 m fluture
Europenele de Natație
Publicat12 aug. 2026, 14:53
Actualizat12 aug. 2026, 14:54
Sursărealitatea.net
La Campionatele Europene de Natație de la Paris, Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat miercuri, în semifinalele probei de 100 m fluture.
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