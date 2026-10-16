Universitatea Craiova a remizat cu Getafe, scor 1-1, în Conference League

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Getafe din Conference League. Assad Al Hamlawi a deschis scorul, iar Nemanja Gudelj a egalat în minutul 81.
Universitatea Craiova a debutat cu un rezultat de egalitate în faza principală a competiției UEFA Conference League. Campioana României a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată joi seara, pe stadionul „Ion Oblemenco”, împotriva formației spaniole Getafe CF. Oltenii au fost aproape să obțină toate cele trei puncte, însă adversarii au restabilit egalitatea în ultimele zece minute ale întâlnirii.
Universitatea Craiova – Getafe 1-1. Cum s-au marcat golurile
Prima repriză a fost echilibrată, ambele echipe având oportunități de a deschide scorul. Cea mai importantă ocazie a gazdelor i-a aparținut lui Assad Al Hamlawi, care a scăpat singur cu portarul advers în minutul 30, dar a trimis mingea puțin peste poartă.
După pauză, formația din Bănie a reușit să transforme presiunea în gol. În minutul 59, Assad Al Hamlawi a înscris cu un șut plasat de la aproximativ 20 de metri, aducând Universitatea Craiova în avantaj.
Getafe a căutat apoi egalarea și a reușit să o obțină în minutul 81. Nemanja Gudelj a profitat de un moment de neatenție al defensivei oltene și a trimis mingea în poartă cu un șut de la distanță.
Până la final, scorul nu s-a mai modificat, iar cele două echipe au împărțit punctele în prima etapă a competiției europene.
Atmosferă impresionantă pe stadionul Ion Oblemenco
Partida s-a disputat în fața unui public numeros, suporterii olteni venind în număr mare pentru a-și susține echipa la debutul european.
Universitatea Craiova a arătat că poate ține piept unei formații din campionatul Spaniei și a avut momente în care putea înclina balanța în favoarea sa. Totuși, egalarea târzie a oaspeților a împiedicat echipa antrenată de Filipe Coelho să înceapă parcursul european cu o victorie.
La finalul meciului, atacantul Assad Al Hamlawi a apreciat că Universitatea Craiova a fost echipa mai bună și a avut ocazii mai clare de a marca.
Programul Universității Craiova în Conference League
După remiza cu Getafe, formația din Bănie se pregătește pentru următoarele partide din faza principală a competiției.
Programul următoarelor meciuri este:
22 octombrie: Inter d'Escaldes – Universitatea Craiova;
5 noiembrie: Universitatea Craiova – Egnatia;
26 noiembrie: Brighton – Universitatea Craiova;
10 decembrie: Kairat Almatî – Universitatea Craiova;
17 decembrie: Universitatea Craiova – FC Copenhaga.
Oltenii vor încerca să obțină primele trei puncte în deplasarea cu Inter d'Escaldes, programată pe 22 octombrie.
Universitatea Craiova începe cu un punct aventura europeană
Remiza cu Getafe îi aduce Universității Craiova primul punct în actuala fază a competiției. Deși victoria a fost aproape, golul primit în minutul 81 a lăsat echipa din Bănie cu un rezultat care o obligă să caute succese în partidele următoare.
Pentru campioana României, obiectivul rămâne acumularea punctelor necesare pentru a continua parcursul european și pentru a confirma evoluțiile bune din competițiile interne.