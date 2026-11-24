Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 nov. 2026, 19:08

Cristi Chivu a avut o reacție fermă la conferința de presă organizată înaintea meciului dintre Inter și VfB Stuttgart, din Liga Campionilor. Antrenorul român le-a răspuns jurnaliștilor italieni care au criticat echipa după remiza spectaculoasă cu Atalanta, scor 4-4.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cristi chivuinter