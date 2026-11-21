Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 12:56

Sorana Cîrstea a fost nominalizată la categoria de cel mai bun progres din 2026 la premiile WTA, o distincție pe care o poate câștiga înainte de retragerea din circuit.

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