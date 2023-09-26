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Rapid – CFR 3-1 în etapa a zecea a Superligii

Rapid – CFR 3-1 în etapa a zecea a Superligii

Rapid – CFR 3-1 în etapa a zecea a Superligii

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 26 sept. 2023, 08:44

CFR rămâne pe locul secund în clasament, iar Rapid vine pe ultima treaptă a podiumului

Echipa Rapid Bucureşti a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, de formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Superligii. Albion Rrahmani a marcat de două ori.

Albion Rrahmani a deschis scorul în minutul 3.

Veteranul Ciprian Deac a egalat în minutul 10.

În minutul 51, Albion Rrahmani a făcut dubla.

Petrila a închis tabela în minutul 71.

Cu 19 puncte, CFR rămâne pe locul secund în clasament, iar Rapid vine pe ultima treaptă a podiumului, cu 18 puncte.



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