Polițiștii implicați în accidentul de pe DN1 în județul Alba mergeau la vizita medicală cu semnalele luminoase pornite

Surse din interiorul IPJ Alba susțin că ar trebui demarată o anchetă internă în urma accidentului petrecut miercuri pe DN 1 în județul Alba unde o mașină de poliție a fost lovită de un șofer neatent. Martorii evenimentului spun că autoutilitara circula cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune deși nu se afla într-o misiune care să necesite folosirea lor.

Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața pe DN1, în zona Izvorul lui Homoșteanu. O mașină a poliției a fost lovită, după o coliziune cu un autoturism ce venea de pe un drum secundar.În urma impactului au rezultat patru victime. O singură persoană, de sex masculin, a rămas internată la secția de neurochirurgie, prezentând traumatism cranian și traumatism la nivelul coloanei cervicale.Celelalte trei victime ale accidentului rutier, doi bărbați și o femeie, polițiști, nu au necesitat internare, fiind lăsați la domiciliu. Unul dintre cei doi bărbați a prezentat o fractură la nivelul unui membru superior, celălalt răni minore, în vreme ce persoana de sex feminin o fractură costală.Bărbatul internat nu a necesitat transferul către o altă unitate și nu îi este pusă viața în pericol. Victimele au primit îngrijiri medicale și s-au efectuat investigații imagistice.Potrivit unor surse polițiștii implicați în accident nu aveau dreptul legal să folosească semnalele acustice și luminoase, întrucât aceștia se deplasau din Sebeș spre Alba Iulia pentru a se prezenta la o simplă vizită medicală. Se pare că cei doi polițiști erau doar în întârziere