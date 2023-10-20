Niciun meci organizat de UEFA nu va avea loc în Israel ”până la noi ordine”

Niciun meci organizat de UEFA nu se va juca în Israel "până la noi ordine", din motive de securitate legate de conflictul dintre statul evreu şi organizaţia palestiniană Hamas, a anunţat joi forul fotbalistic european într-un comunicat citat de AFP.
Această decizie vizează şi meciul Israel - România, programat pe 18 noiembrie în preliminariile EURO 2024.
"În urma unei evaluări amănunţite a situaţiei actuale în materie de siguranţă şi securitate în Israel, Comitetul Executiv al UEFA a decis că niciun meci oficial sub egida UEFA nu se va juca în Israel până la noi ordine", a scris organizaţia, potrivit Agerpres.
Naţionala Israelului este una din adversarele României în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.
Federaţia israeliană de fotbal şi cluburile sale implicate în competiţiile europene, Maccabi Haifa şi Maccabi Tel Aviv, "au fost invitate să propună alte locuri/stadioane (...) în afara teritoriului Israelului pentru meciurile lor de acasă, atâta timp cât această decizie va rămâne în vigoare".
Meciul din Europa League dintre Villarreal şi Maccabi Haifa, programat pe 26 octombrie, a fost deja amânat pentru 6 decembrie, la fel ca meciul din Europa Conference League dintre Maccabi Tel Aviv şi Zaria Lugansk, programat la aceeaşi dată şi amânată pentru 25 noiembrie.
Echipa de tineret a clubului Maccabi Haifa, participantă la Youth League, s-a retras din competiţie şi va fi înlocuită în acest sezon de cea a clubului Sparta Praga în turul doi.
UEFA amânase deja două meciuri internaţionale, inclusiv meciul din preliminariile EURO 2024 dintre Israel şi Elveţia, programat iniţial pe 12 octombrie, pentru 15 noiembrie, într-o locaţie care urmează să fie stabilită.
Meciul Kosovo - Israel, programat pe 15 octombrie, tot în preliminariile EURO 2024, a fost şi el amânat, autorităţile israeliene interzicând echipei naţionale să călătorească în străinătate.
În Israel, peste 1.400 de persoane au fost ucise de la atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul său din 7 octombrie, majoritatea civili în ziua atacului, potrivit autorităţilor israeliene, iar numărul persoanelor luate ostatice de Hamas este de 203.
Aproape 3.500 de oameni, majoritatea civili, au fost ucişi în Fâşia Gaza, bombardată de Israel, potrivit Ministerului Palestinian al Sănătăţii, controlat de Hamas.
UEFA a amânat în această lună meciurile pe care naţionala de fotbal a Israelului urma să le dispute în preliminariile EURO 2024.