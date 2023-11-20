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Îndemnul lui Gică Hagi pentru „tricolori” înaintea meciului cu Elveția: „Să-şi dorească mai mult, nu doar o simplă calificare!”

Îndemnul lui Gică Hagi pentru „tricolori” înaintea meciului cu Elveția: „Să-şi dorească mai mult, nu doar o simplă calificare!”

Îndemnul lui Gică Hagi pentru „tricolori” înaintea meciului cu Elveția: „Să-şi dorească mai mult, nu doar o simplă calificare!”

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 20 nov. 2023, 09:25

Hagi: ”Să-şi dorească mai mult, nu doar o simplă calificare!”

România a reușit să se califice la EURO 2024 după 2-1 cu Israel. „Tricolorii” mai au un singur meci din preliminarii, cel cu Elveția, marți seară.

Gică Hagi a vorbit despre această confruntare. Iată ce îndemn le-a transmis elevilor lui Edi Iordănescu.

„Să-şi dorească mai mult, nu doar o simplă calificare!”

„Să-şi dorească mai mult, nu doar o simplă calificare. Să se construiască o mentalitate de învingători, pentru a avea o continuitate în calificări pe următorii ani. Abia acum începe munca grea, munca adevărată.

De acum încolo începe greul. Când ai talent, e mai uşor să ajung la un obiectiv pe care ţi-l propui. Acum începe adevărata provocare pentru ei, pentru România. Cu toţi ne dorim să construim o echipă mai bună decât am avut. Poate şi mai bună, poate şi mai norocoasă, care se facă performanţă. De ce nu?

Hai să ne provocăm, că dacă ne mulţumim cu puţin, puţin vine. Dacă ne propunem mai mult, o să-ţi vină mai mult. Cred că trebuie să ne propunem mai mult. Cred că avem un potenţial şi cred că fotbalul românesc poate fi mai bun pe viitor.

Orice jucător îşi doreşte să ajungă la un European sau un Mondial. Li s-a îndeplinit un vis. Erau fericiţi. De acum încolo, să rămână cu picioarele cu pământ. Să fie conştienţi că începe greul. Nivelul va fi mult mai mare. Trebuie să ne ridicăm şi noi nivelul, să fim acolo”, a declarat Gică Hagi, pentru orangesport.ro.



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