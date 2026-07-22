Chelsea l-a achiziţionat pe Morgan Rogers pentru o sumă record pentru un jucător englez

Scris de Stoica Marian Publicat: 22 iul. 2026, 08:22

Chelsea Londra a anunţat marţi transferul atacantului Morgan Rogers de la Aston Villa, pentru suma de 117 milioane de lire sterline (137 milioane euro), un record absolut pentru un fotbalist englez, informează AFP.

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