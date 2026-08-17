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Sport· 1 min citire
Baschet feminin: România a pierdut un nou meci la Campionatul European Under-16 de la Pitești
Foto: Federatia Romana de Baschet/facebook
Publicat17 aug. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net
Selecționata României a fost învinsă de Croația cu scorul de 57-52 (20-10, 13-17, 14-17, 10-8), duminică seara, în ultimul său meci din Grupa A a Campionatului European de baschet feminin U16 - FIBA U16 EuroBasket 2026 care se desfășoară la Pitești.
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