ANAMARIA PRODAN, DESPRE SUCCESUL LUI REGHECAMPF: „INCLUSIV EL ȘTIE CĂ I-AM CONSTRUIT CARIERA!”

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(n.r. dacă i-a construit cariera lui Laurențiu Reghecampf) Toată lumea știe și inclusiv el. Când am spus că eu l-am inventat nu m-am referit că el era nimeni și că nu a făcut nimic în viața lui. Mama a vorbit prima dată cu el, când juca la Kaiserslautern și avea problemele acelea medicale, și i-a spus să se retragă atunci în glorie decât să ajungă vai de capul lui și să roage clubul de el să plece. Eu i-am zis apoi că va ajunge un mare antrenor!” a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.