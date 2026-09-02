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Vremea în septembrie. Temperaturi peste normal și precipitații deficitare în prima parte a lunii

Toamnă/ Profimedia

Toamnă/ Profimedia

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat2 sept. 2026, 13:11
SursăRealitatea.Net

Temperaturile din septembrie vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice. În prima jumătate a lunii, precipitațiile vor fi deficitare, în special în zonele montane, urmând să revină la valori apropiate de normal în a doua parte a lunii, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni realizate de ECMWF și preluate de Administrația Națională de Meteorologie.

Cum va fi vremea în prima săptămână din septembrie

În perioada 31 august - 7 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor. Abaterea pozitivă a temperaturilor va fi mai accentuată în vestul țării. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a României, cu un deficit mai pronunțat în zonele montane.

Temperaturile rămân ridicate și în perioada 7-14 septembrie

În săptămâna 7-14 septembrie, temperaturile medii vor continua să fie peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice. Precipitațiile vor fi deficitare la nivelul întregii țări, iar cele mai mari deficite sunt estimate tot în zonele montane.

Ce se întâmplă cu precipitațiile în a doua jumătate a lunii

Pentru intervalul 14-21 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu abateri mai mari în vest. În schimb, regimul pluviometric va fi apropiat de valorile normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Cum se încheie luna septembrie

În ultima săptămână a lunii, temperaturile medii vor fi ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale. În restul țării, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Prognoza este realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), iar ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni oferă tendințe generale pentru temperatură și precipitații.

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