Tribunalului București urmează să judece contestație depusă de DIICOT în dosarul lui Viorel Pașca

Tribunalului București urmează să judece contestație depusă de DIICOT, după ce Viorel Pașca, copiii, soția lui, dar si o asociată au fost plasați sub control judiciar deși procurorii ceruseră arest preventiv pentru 30 de zile. Intre timp, Realitatea PLUS a obținut pe surse motivarea în cazul controlului judiciar pentru Viorel Pașca.
Magistrații sunt de părere că acesta se afla în spatele tuturor acțiunilor pe care Pașca le numea „de caritate". În azilele care funcționau ilegal erau reguli interne stricte impuse de acesta: oamenilor li se luau banii, cardurile și telefoanele mobile.
În ceea ce îl privește pe inculpatul Pașca Viorel-Teodor, judecătorul constată că, la acest moment procesual, există un ansamblu de probe care susțin, la nivelul standardului suspiciunii rezonabile, ipoteza acuzării potrivit căreia acesta a coordonat activitatea desfășurată în locațiile în care erau adăpostite persoane aflate într-o stare de vulnerabilitate și că urmărea obținerea unor beneficii patrimoniale rezultate din gestionarea veniturilor acestora, se arată în motivare control judiciar
Potrivit rechzitoriului, persoanelor vulnerabile în locațiile erau duse în locuințele controlate de Pașca, unde li se preluau bunurile personale, actele de identitate, telefoanele mobile, cardurile bancare și sumele de bani deținute asupra lor, precum și limitarea contactului cu exteriorul.
În acest sens, investigatoarea relatează că inculpatul a solicitat unei persoane care transporta un beneficiar ce intenționa să părăsească locația să oprească la un bancomat, să retragă toate sumele existente în contul acestuia, să îi lase beneficiarului doar suma de 100 lei, iar diferența să îi fie predată lui Pașca Viorel-Teodor, aspecte care consolidează suspiciunea că Pașca Viorel-Teodor își însușise în mod efectiv administrarea veniturilor beneficiarilor, se arată în motivare control judiciar.
De altfel, Pașca îi atrage atenția investigatoarei sub acoperire că trebuie să fie atentă la persoanele cu handicap și la cele care beneficiază de pensii, întrucât „de acolo vin banii”, afirmație care, în contextul celorlalte probe administrate, constituie un indiciu relevant cu privire la preocuparea inculpatului pentru veniturile generate de beneficiari.